'Het wordt concreet: Ploeg officieel in contact met Club Brugge voor Raphael Oneydika'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge staat voor een stevige transferzomer. Er is ontzettend veel interesse in heel wat sterkhouders van blauwzwart.

West Ham United heeft zich officieel gemeld voor Raphael Onyedika, de Nigeriaanse middenvelder van Club Brugge. De Premier League-club gaat de concurrentie met AC Milan aan, dat al langer interesse heeft in de verdedigende middenvelder.

Volgens berichten van Africafoot heeft een hooggeplaatste bron bij het management van Onyedika laten weten dat West Ham dinsdag contact opgenomen heeft met Club Brugge om de voorwaarden van een mogelijke transfer te bespreken.

West Ham heeft een teleurstellend seizoen achter de rug en is dringend op zoek naar versterking op het middenveld. De club mist een echte balwinner en ziet Onyedika als een ideale kandidaat. De 24-jarige Nigeriaan heeft zich bewezen als een sterke verdedigende middenvelder en speelde een cruciale rol in Brugge’s campagne in de Champions League.

Zijn fysieke spel en vermogen om het spel te lezen maken hem een waardevolle aanwinst. Bovendien heeft hij ervaring op het hoogste niveau en kan hij zich snel aanpassen aan het tempo van de Premier League, klinkt het

West Ham zal moeten beslissen of ze de vraagprijs van Club Brugge willen betalen. Als ze erin slagen om Onyedika binnen te halen, kan hij een sleutelrol spelen in hun wederopbouw. Zijn marktwaarde wordt geschat op 20 miljoen euro.