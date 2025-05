Er beweegt wat bij Union Saint-Gilloise: eerste vertrek van ex-Anderlechtman ... richting promovendus

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De titel is nog maar net gevierd, of er zijn al veranderingen gaande binnen Union Saint-Gilloise. De Brusselse club zal volgend seizoen bijvoorbeeld niet meer samenwerken met Jean-François Lenvain. Hij kiest voor een andere club.

Nadat hij de afdeling Human Development had opgericht binnen de jeugdacademie van Union SG vertrekt Jean-François Lenvain nu bij de Brusselaars. De reden voor zijn vertrek is dat hij ook actief is bij RAAL La Louvière.

Afstand doen

Bij het pas gepromoveerde team in de Pro League volgt hij de staf en spelers van het eerste team als mental coach. Hij vond het onverenigbaar om voor twee teams te werken die op het hoogste niveau van het Belgische voetbal spelen. "Kiezen is weten afstand te doen", schrijft hij op zijn Instagram-account.

Hij heeft er dus voor gekozen om voor De Wolven te gaan. Het zal voor het eerst in vele jaren zijn dat hij niet voor een Brusselse club zal werken. Voorafgaand aan deze twee seizoenen bij Union had hij negen seizoenen bij Anderlecht doorgebracht en vier bij RWDM.

Nog geen vervanger

De persoon die hem bij Union Saint-Gilloise zal vervangen is bekend. De voormalige voetballer Andy Kawaya zal zijn functie overnemen, onthult Sudinfo. Hij hing in januari 2024 op 27-jarige leeftijd de voetbalschoenen aan de wilgen.

Tijdens zijn carrière werd hij opgeleid bij Anderlecht. Vervolgens speelde hij voor vele clubs zoals Willem II, Mechelen, Avellino en Albacete. Jean-François Lenvain heeft volledig vertrouwen in hem: "Aan jou om te spelen! Je bent er klaar voor."