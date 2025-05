RIP: Internazionale komt net op dag van Champions League-finale met bijzonder droef nieuws

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Internazionale speelt op zaterdagavond de finale van de Champions League tegen PSG. Net vandaag is de club echter met heel droef nieuws naar buiten gekomen. Kan het de ploeg dichter bij elkaar brengen?

Voormalig voorzitter en clubeigenaar Ernesto Pellegrini is overleden. Hij zou bezweken zijn aan de gevolgen van een longontsteking op 84-jarige leeftijd. Dat droeve nieuws bracht Internazionale zelf naar buiten.

"President Ernesto Pellegrini heeft ons verlaten. Elf jaar lang leidde hij Inter met wijsheid, eer en vastberadenheid, waarmee hij een onuitwisbare stempel op de geschiedenis van onze club drukte."

— Inter ⭐⭐ (@Inter) May 31, 2025

"FC Internazionale Milano en alle Nerazzurri-fans verzamelen zich rond zijn familie", aldus de Milanezen in een persbericht op de sociale media. Ook wij willen de fans en familie alvast veel sterkte wensen in moeilijke dagen.

Vierde eindzege?

Zaterdagavond is er een belangrijk duel voor Internazionale. Dan speelt het in de Champions League-finale tegen PSG en gaat het op zoek naar een vierde beker met de grote oren.

Ernesto Pellegrini nam de club in 1984 over. Onder zijn bewind werden de Nerazzurri één keer landskampioen en wonnen ze twee keer de UEFA Cup. In 1995 verkocht hij zijn aandelen aan oliemagnaat Massimo Moratti, weet Het Nieuwsblad.