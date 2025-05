Geen promotie naar de JPL, maar uitkomst in kleedkamerzaak wel opsteker voor Stijn Stijnen: "Gerechtigheid geschied"

Stijn Stijnen is er niet in geslaagd om Patro Eisden naar de JPL te loodsen. De 'kleedkamerzaak', die is dan wel in het voordeel van Stijnen en Patro uitgedraaid.

In de dubbele barragematch tegen Cercle Brugge om het laatste plekje in de Jupiler Pro League is het Patro Eisden van Stijn Stijnen er niet aan te pas gekomen. Dat betekent niet dat het voor hen geen mooi seizoen is geweest. Tenslotte eindigde Patro verdienstelijk vijfde in de competitie en kwam het als winnaar uit de Promotion Play-offs.

Daarnaast waren er nog hoogtepunten in de loop van het seizoen, zoals de klinkende stuntzege in de Beker van België tegen Sporting Charleroi (4-1). Achteraf kwam er echter kritiek uit het kamp van Charleroi, onder andere van trainer Rik De Mil. De bezoekers klaagden over te kleine kleedkamers en een te hoge temperatuur. De omstandigheden waren dus niet naar hun zin.

Stijn Stijnen tevreden met uitspraak

De match delegate ging eerst mee in hun verhaal, maar heeft zijn verslag daarna genuanceerd. Stijnen en Patro werden eerst schuldig bevonden, maar werden eerder deze maand dan toch vrijgesproken. "Ik ben uiteraard zeer tevreden met die uitspraak", reageert Stijnen bij TV Limburg. "Ik denk dat het beroepscomité ook niet anders kon."

Ze waren bij Patro behoorlijk zeker van hun zaak. "We beschikten uiteraard over de verklaring van de match delegate die toch toegeeft dat hij het heel anders zag dan hij eerst dacht. Er is heel veel commotie over geweest. De gerechtigheid is er nu. Daar zijn we heel tevreden over. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor de club."

Imagoschade voor Stijnen en Patro

Daar kunnen we ons iets bij voorstellen, want de sancties zijn ook teruggedraaid. Er dient dus geen boete betaald te worden. Bovendien deed de zaak initieel het imago van Stijnen en Patro geen goed. Daar kan nu misschien ook verbetering in komen.