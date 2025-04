Ivan Leko kordaat na goeie prestatie: "Hij blijft staan, cv of salaris maakt niet uit"

Standard begon de Europe Play-Offs nog als leider, maar die positie zijn de Rouches inmiddels alweer kwijt. In de eerste drie wedstrijden van deze nacompetitie konden ze geen enkele keer winnen. Na een één op zes volgde nu ook slechts een gelijkspel op het veld van Dender.

Dat puntenverlies heeft Standard doen wegzakken naar de derde plaats in de play-offs. Een Europees ticket halen wordt zo een moeilijk verhaal. Coach Ivan Leko lijkt zich dan ook stilaan te richten op volgend seizoen en maakt zich op voor een evaluatie van zijn kern.

Opvallend was dat zondag Matthieu Epolo opnieuw onder de lat verscheen. De 20-jarige doelman was zijn basisplaats kwijt na enkele woelige maanden en de komst van Gavin Bazunu, maar kreeg een nieuwe kans door een blessure bij de Ierse titularis. En die greep hij met beide handen.

Epolo was met enkele knappe reddingen belangrijk om een punt veilig te stellen voor de Luikenaars. Coach Leko was na afloop dan ook vol lof over zijn jonge poulain en kwam zelfs met opvallend nieuws. "Als je zo speelt, blijf je in de goal staan", zei hij bij Sporza. "Dat is de regel in voetbal, en ik geloof daarin. CV of salaris maken niet uit bij goede prestaties, de coach is er om die keuzes te maken."

Ook over zijn ploeg in het algemeen toonde Leko zich positief. "We hebben goed gespeeld", klonk het. "Ik was heel tevreden met de energie die we de laatste twintig minuten brachten, het toonde dat we echt wilden winnen."

"Op vlak van inzet en voetbal was dit een goede wedstrijd", besloot Leko. Toch zal er meer nodig zijn als Standard nog aanspraak wil maken op een Europees ticket. De volgende wedstrijden worden cruciaal.