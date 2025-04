Zowel Dender als Standard profiteren niet van puntenverlies bij concurrentie

Dender en Standard sloten zondagavond de derde speeldag van de Europe Play-offs af met een 1-1 gelijkspel. Aangezien alle andere ploegen eerder ook gelijkspeelden, lag de weg open om een sprong te maken in het klassement. Maar net als de rest deden ook Dender en Standard geen gouden zaken.

Vrijdagavond speelde Westerlo en Charleroi 2-2 gelijk. Vanmiddag kwam KV Mechelen ook niet verder dan 1-1 tegen OH Leuven. Standard kon trouwens mee aan de leiding komen. Dender wilde dan weer reageren na de zware 5-2 nederlaag tegen KV Mechelen, terwijl Standard hoopte om aansluiting te vinden in de Europe Play-offs na een 1 op 6.

Bij Standard moest trainer Ivan Leko improviseren in zijn basiselftal. Door een blessure bij Bazunu kreeg doelman Matthieu Epolo opnieuw een kans tussen de palen.

Mo berte is meteen beslissend

Aan de kant van Dender bracht trainer Vincent Euvrard slechts één wijziging door. Mo Berte verving Aurelien Scheidler in de aanvalslinie, en die keuze loonde meteen. Berte scoorde de gelijkmaker nadat Nathan Ngoy de bal na een vrije trap ongelukkig in zijn voeten had gewerkt.

Toch was het Standard dat als eerste wist te scoren. Bij hun allereerste kans was het meteen raak. Kuavita kapte zich knap vrij op het middenveld en stuurde Hountondji diep. Die bleef kalm en trof via de paal raak.Dender domineerde, maar Standard kwam het dichts bij de overwinning

In de tweede helft vielen er dan wel geen doelpunten meer, maar de mogelijkheden waren er wel. Dender nam na de rust het heft stevig in eigen handen en domineerde ruim een half uur lang. De thuisploeg verdiende in die fase absoluut een treffer, maar botste telkens op een uitstekende Matthieu Epolo.

Omdat Dender vergat af te maken, bleef Standard in leven. In de slotminuten kwamen de Rouches zelfs nog dicht bij de zege, maar de poging van Nathan Ngoy belandde tegen de paal.