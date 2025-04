Europe Play-offs leveren verrassende debutant op tijdens Dender-Standard

Voor de spelers, trainers en scheidsrechters in ons voetbal zijn de Europe Play-offs de ideale gelegenheid voor hun debuut op het hoogste niveau. Dat was het geval bij Dender - Standard zondagavond, waar Bert Verbeke een goede indruk maakte.

In de Europe Play-offs kunnen teams wat meer speeltijd geven aan jongere spelers, om hen een kans te geven. De teams zijn zeker over hun toekomst in 1A, maar strijden nog steeds voor een Europees ticket. Dit biedt een ideaal platform om spelers te laten debuteren.

Dit geldt voor spelers, maar ook voor scheidsrechters... Ook voor hen zijn de Europe Play-offs een goede gelegenheid om hun debuut te maken.

Dat was het geval in het Dender Football Complex afgelopen zondag, voor de wedstrijd tussen Dender en Standard. De scheidsrechter van dienst, Bert Verbeke, floot voor het eerst in zijn carrière in de eerste klasse.

Op 27-jarige leeftijd had hij 14 wedstrijden gefloten in de Challenger Pro League dit seizoen, de 1/16e finale van de Beker tussen Cercle Brugge en Olympic Charleroi en zelfs een wedstrijd in de Nederlandse tweede klasse.

Bert Verbeke had niet veel te doen. Hij besloot Nathan Rodes niet uit te sluiten voor zijn gevaarlijke tackle op Karamoko in de eerste helft, maar hoefde geen andere belangrijke beslissingen te nemen.