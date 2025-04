Aanvaller grijpt meteen zijn kans voor Dender met belangrijk doelpunt: "Ik hunkerde naar een basisplaats"

Dender speelde zondag 1-1 gelijk tegen Standard. Mo Berte mocht starten in de plaats van Aurélien Scheidler en scoorde meteen.

Na de 5-2 nederlaag tegen KV Mechelen veranderde coach Vincent Euvrard slechts één speler. Mo Berte kwam in de ploeg voor Scheidler en die keuze bleek goed uit te pakken.

Berte liet meteen zien dat hij in de ploeg hoort en scoorde het enige doelpunt van Dender. “Ik ben tevreden dat ik het vertrouwen van de coach niet beschaamde", zegt hij in Het Nieuwsblad. “Eerlijk gezegd hunkerde ik ook wel naar een basisplaats.”

Berte zit al aan zeven goals dit seizoen, ondanks dat hij vaak invaller was. "Op basis van het aantal speelminuten doe ik het heus niet slecht. Toch ben ik ook niet onverdeeld tevreden, want ik had best nog een tweede keer kunnen scoren."

Overwinning nodig tegen OHL

Komende zondag speelt Dender op het veld van OHL. Berte gelooft alvast in een goed resultaat.

“We speelden in Leuven een van onze beste wedstrijden van het seizoen, maar dropen na twee late tegentreffers met lege handen af. Met vier op negen misten we onze start niet in de Europese Play-offs, maar we hebben een overwinning nodig om de kloof met de top van het klassement te verkleinen", besluit de aanvaller.