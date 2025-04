Lazare Amani wijst op het grote probleem van Standard na een nieuwe wedstrijd zonder overwinning in de Europe Play-offs

Standard is er nog steeds niet in geslaagd om een wedstrijd te winnen in de Europe Play-offs, een bijna absurd scenario voor Matricule 16. Lazare Amani verborg zijn teleurstelling niet.

Één punt buitenshuis, zonder buiten bereik van de top van het klassement te komen in de Europe Play-offs: Standard heeft over het algemeen geen slecht weekend gehad. Maar met een overwinning zouden de Rouches aan de leiding hebben gestaan.

Lazare Amani legt zijn "dubbel gevoel" uit na het gelijkspel in Dender: "We kwamen hier om te winnen, dus we zijn niet tevreden met dit gelijkspel. Maar het is wel een goed punt buitenshuis", vertelde hij volgens La Dernière Heuren.

Standard heeft het best lastig om wedstrijden te winnen in PO2. Het lijkt alsof de Rouches niet helemaal scherp of gemotiveerd zijn voor deze ‘kleinere’ duels. Volgens Lazare ligt het probleem echter vooral bij de concentratie in de zone van de waarheid: voor het doel van de tegenstander.

"We hadden de mogelijkheid om de wedstrijd te beslissen aan het einde, maar we hebben moeite met scoren", gaat Amani verder. Net als tegen KV Mechelen, gaven de Rouches een voorsprong uit handen. Dat terwijl ze aan het begin van het seizoen alles zo goed konden dichtgooien.

Standard behoudt echter alle kansen om een plaats in de play-offs tegen het team dat 4e of 5e wordt in de Champions Playoffs te veroveren. Waar ligt de sleuten? "Als we scoren, moeten we beter verdedigen", vat Lazare Amani samen.