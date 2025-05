Ook jeugdploegen van STVV, Mechelen en Antwerp zorgen nu voor problemen: "Zullen dat nooit aanvaarden"

De beloftenteams blijven beroeren. Nadat er eerder al gedoe was rond de situatie van Jong Genk in de Challenger Pro League zijn er nu ook problemen bij de Vlaamse amateurklasses. Het laatste woord lijkt nog niet gezegd.

Voetbal Vlaanderen maakte deze week de voorlopige reeksindelingen bekend van alle reeksen van het amateurvoetbal. De clubs hebben vervolgens tot zondag om eventuele bezwaren in te dienen, waarna er een puzzel gelegd wordt met de definitieve reeksindeling.

Probleem in tweede amateurklasse?

Voor de tweede amateurklasse lijkt er nu een probleem te zijn ontstaan. Dat probleem situeert zich bij de beloftenploegen. In de B-reeks spelen de jeugdploegen van Antwerp, STVV en Mechelen, in de A-reeks zot er maar één beloftenteam.

En dus zijn er twijfels, want is die verdeling wel eerlijk? Temeer er ook geld gegeven wordt aan de niet-beloftenteams afhankelijk om te spelen tegen die beloftenteams. In de A-reeks zou iedereen zo een dikke 7000 euro krijgen, in de B-reeks zou dat liefst 25.000 euro zijn.

18.000 euro minder

“Wij zullen nooit aanvaarden dat wij minder krijgen. Vorig jaar kregen wij plots Jong Westel in onze reeks en toen werd wel gezegd dat de verhouding 2-2 moet zijn om een evenredig deel van de pot te krijgen. Dit krijgt trouwens nog meer staartjes."

"Eerste afdeling bestaat allicht uit vijftien ploegen omdat Jong Genk weer zou opgevist worden voor de Challenger Pro League. Die clubs zijn ook niet gelukkig met slechts vijftien clubs en KVV Zelzate eist een extra stijger. Maar dan dreigen wij in een reeks met vijftien ploegen te zitten en dat zal ook geweigerd worden", waarschuwt Clubmanager Didier Degomme van KM Torhout.