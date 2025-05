Kapers op de kust? Deze club wil Standard aftroeven in strijd om nieuwe verdediger

Standard is al druk in de weer met volgend seizoen. Onder meer Axel Witsel, Adnane Abid en Patrick Pflücke worden in verband gebracht met een overstap naar de Rouches. Ook Seid Korac staat hoog op het verlanglijstje. Maar voor de Luxemburger krijgt Standard nu concurrentie van OHL.

Marc Wilmots en zijn team staan voor ontzettend drukke weken. De komende zomermercato zal een periode zijn waarin opnieuw heel wat spelers komen en gaan bij Standard. Eerder kon u al lezen dat één van de doelwitten van Standard, Seid Korac, zich positief uitliet over de Luikse club. Niets leek een transfer nog in de weg te gaan staan, maar nu krijgen de Rouches alsnog concurrentie van een ander team uit de Jupiler Pro League. Zo heeft Oud-Heverlee Leuven van Korac een doelwit gemaakt. Dat meldt transferwatcher Sacha Tavolieri. De Leuvenaars zijn volgens hem nadrukkelijk geïnteresseerd in de diensten van de 23-jarige verdediger van FK Vojvodina Novi Sad. Zijn huidige werkgever, die in de eerste klasse in Servië uitkomt, ziet de concurrentie in hun speler natuurlijk graag gebeuren. Zo kunnen ze de prijs opdrijven en beide partijen tegen elkaar uitspelen. Er zou een transfersom van om en bij de 1,5 miljoen euro nodig zijn om Korac los te weken bij Vojvodina. OHL zou al een eerste bod hebben ingediend bij Vojvodina. Ook met de speler zouden de gesprekken al zijn opgestart. Standard kan dus maar best snel in actie schieten als het één van zijn doelwitten niet wil mislopen.