Jeugdproduct Anderlecht met verleden bij Beerschot en OHL hangt schoenen aan de haak en gaat vol voor spelersmakelarij

Het verhaal van Tom Van Hyfte als voetballer is nu wel degelijk geschreven. Hij gaat zich richten op zijn carrière als spelersmakelaar na een toch wel interessante carrière als voetballer.

Tom Van Hyfte begon te voetballen bij Wippelgem, maar werd al snel opgepikt door de scouts van RSC Anderlecht. In 2004 trok hij uiteindelijk naar Hamme, alvorens enkele verhalen in het buitenland te schrijven.

Mooie carrière

Hij speelde voor MVV Maastricht en Roda JC. Met de club uit Kerkrade maakte hij onder meer de promotie naar het hoogste niveau mee, alvorens terug te keren naar ons land en te tekenen bij Beerschot.

Daarna volgden nog episodes bij OH Leuven, Mandel United en Evergem in eerste provinciale. Nu is het verhaal op 39-jarige leeftijd geschreven als actief voetballer: "Het is mooi geweest."

Spelersmakelarij

Nu gaat hij zich richten op zijn rol als spelersmakelaar. Dat heeft hij laten weten aan Het Nieuwsblad: "Ik heb een UEFA A-diploma waardoor ik ook op de bank zou kunnen zitten. Ik werk voor de Nederlandse Forza Sports Group, die spelers begeleidt en helpt in de onderhandelingen met clubs."

"Wij vertegenwoordigen onder meer Joaquin Seys van Club Brugge en Olivier Deman van Antwerp. Ik werd al meermaals gevraagd om binnen een club een bepaalde functie op te nemen, maar dat is onverenigbaar met mijn huidige job."