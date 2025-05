Exclusief, ambitieus en opvallend: KV Kortrijk haalt kapitein uit Jupiler Pro League met verleden bij Gent in huis

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KV Kortrijk degradeerde dit seizoen van de Jupiler Pro League naar de Challenger Pro League. Toch wil het graag snel de omgekeerde beweging opnieuw maken. Aan ambities alvast geen gebrek met onder meer de komst van Gilles Ruyssen.

KV Kortrijk wil opnieuw gaan bouwen op een andere manier. Het wil af van de vele huurcontracten en opnieuw wat meer inzetten op spelers die de (West-)Vlaamse mentaliteit uitstralen.

Deal deze week nog rond?

Met de komst van coach Michiel Jonckheere deden ze alvast een eerste stap in die richting. Nu hebben ze ook Gilles Ruyssen zo goed als beet. Hij komt over van Dender en volgens goed ingelichte bronnen dichtbij het dossier zal de deal mogelijk vrijdag nog helemaal rond zijn.

Ruyssen was transfervrij en zag zijn contract bij Dender niet verlengd worden. Daardoor kon hij de voorbije weken al gaan uitkijken naar een nieuwe club en dat is nu Kortrijk geworden.

(Vice-)kapitein bij Dender

De 30-jarige centrale verdediger is een jeugdproduct van KAA Gent en speelde in het verleden ook nog bij onder meer Lommel, Westerlo en RWDM. Hij werd geboren in Ronse en keert dus eigenlijk zo goed als terug naar de heimat.

Ruyssen speelde dit seizoen 39 wedstrijden voor Dender. Hij stond quasi altijd in de basis én was ook het merendeel van het seizoen de kapitein van de Oost-Vlamingen. Een zware klap voor hen en een prima aanwinst voor De Kerels dus.