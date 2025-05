Nog een nieuwe naam: Lokeren-Temse haalt verdediger in Spaanse vierde (!) klasse

Geen twee zonder drie. Nadat u eerder al kon lezen dat Lokeren-Temse flankaanvaller Anisse Brrou binnenhaalde, kondigt het nu meteen een derde inkomende transfer aan. De Spanjaard Jordi Palacios tekent een contract voor één seizoen met een optie op een extra jaar.

Nadat het eerder Rune Van den Bergh en Anisse Brrou binnenhaalde, is de koophonger van Lokeren-Temse nog niet gestild. Op vrijdag kondigde het de komst aan van Jordi Palacios, een Spaanse verdediger van 23.

Palacios speelde de voorbije twee seizoenen in de Spaanse vierde klasse bij Terrassa FC. Tijdens de afgelopen campagne was hij goed voor vijf assists. Aardige cijfers voor een linksachter, al kwam hij wel geen enkele keer tot scoren.

De linksachter kende zijn opleiding bij Girona, maar daar kwam hij nooit tot speelminuten voor het eerste elftal. Nu gaat hij bij Lokeren-Temse op zoek naar een doorbraak tijdens zijn eerste buitenlands avontuur. Stijn Vreven mag een eerste nieuwe verdediger verwelkomen met het oog op volgend seizoen.

Nadat het eerder afscheid nam van een resem spelers, lijkt Lokeren-Temse helemaal in actie te zijn geschoten op de transfermarkt. Het is al de tweede inkomende transfer die wordt geofficialiseerd in evenveel dagen.

Met Palacios haalde het een verdediger in huis. Brrou is een speler voor het aanvallende compartiment en Van den Bergh is een middenvelder die overkwam van KAA Gent. De logica zou zijn dat de volgende transfer een doelman is. We houden het alleszins goed in de gaten, want Lokeren-Temse lijkt nog niet klaar te zijn op de transfermarkt.