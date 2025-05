In snelheid gepakt: Fans zijn razend na verdwijnen eerbetoon De Bruyne

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Kevin De Bruyne lijkt eerstdaags te gaan tekenen bij het Italiaanse Napoli. Na tien jaar Manchester City nam de Rode Duivel vorige week afscheid van de Engelse club. Ter gelegenheid van zijn afscheid werd een indrukwekkende muurschildering gemaakt met zijn beeltenis.

Het einde van een tijdperk is zeker van toepassing op de situatie rond Kevin De Bruyne. Na tien jaar City en talloze prijzen, neemt KDB afscheid van de Engelse grootmacht. Hij zal vermoedelijk snel gaan tekenen bij het Napoli van Romelu Lukaku.

Om De Bruyne te eren, had City een muurschildering laten maken in de straten van Manchester. Maar fans die nog graag een foto zouden willen van die creatie, zijn eraan voor de moeite. De muurschildering is alweer verdwenen.

Hoe komt dat? Wel, City huurde de muur slechts tot afgelopen woensdag. Waarna de muur opnieuw moest gaan dienen voor een ander project. Veel fans betreuren de snelheid waarmee ze gepakt zijn. Ze hadden graag nog een foto gemaakt met de beeltenis van de middenvelder.

Toch zal De Bruyne niet volledig verdwijnen bij Manchester City. Bij zijn afscheid kondigde de club al aan dat het van plan is een standbeeld van De Bruyne te plaatsen buiten het Etihad Stadium.

Bij zijn nieuwe werkgever zal De Bruyne vermoedelijk ook aanbeden worden, mogelijks zelfs nog meer dan in Manchester. Benieuwd hoe lang het zal duren voor de eerste Napolitaanse muurschildering van onze landgenoot zal opduiken.