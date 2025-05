Verschillende JPL-clubs strijden om smaakmaker uit Challenger Pro League

De Challenger Pro League is een kweekvijver voor talent. Zo trekt Standard nadrukkelijk aan de mouw van Adnane Abid, de flankaanvaller van Patro Eisden Maasmechelen. Maar ook Ryan Merlen kan rekenen op flink wat interesse uit de Jupiler Pro League.

RFC Liège kende een rustig seizoen in de Challenger Pro League. Het kon zich relatief makkelijk handhaven, zonder dat het ooit echt aanspraak maakte op deelname aan de Promotion Playoffs.

Eén van de sterkhouders op het middenveld bij de Luikenaars zou zich mogen opmaken voor een transfer. Ryan Merlen zou zijn uitstekend seizoen bekroond zien worden met een transfer naar het hoogste niveau.

Verschillende clubs uit de Jupiler Pro League monitoren zijn situatie. Zo zouden Charleroi, Cercle Brugge en Westerlo interesse tonen in de Fransman. Er werd eerder ook gewag gemaakt van interesse bij Standard, maar dat nieuws zou volgens onze informatie niet kloppen.

Merlen speelt al drie jaar op Rocourt, waar hij belandde via de beloften van het Franse RC Lens. Nadat hij al een steunpilaar was bij de promotie richting tweede klasse, bevestigde hij later in de Challenger Pro League. Dit seizoen kende hij zijn beste campagne met acht goals en vier assists.

Een dure vogel is Merlen vermoedelijk niet. De Fransman gaat zijn laatste contractjaar in. Als Luik nog een transfersom wil ontvangen voor zijn middenvelder, is de komende zomermercato het ideale moment om dat te doen.