Verdediger keert van Mechelen terug naar het Kiel: "Als dat faillissement er niet was geweest ..."

Beerschot heeft eerder deze week zijn eerste transfer voor volgend seizoen voorgesteld. Bas Van den Eynden komt terug op het Kiel voetballen en wil De Mannekes aan promotie naar de Jupiler Pro League helpen.

Bas Van den Eynden heeft een contract voor drie seizoenen getekend bij Beerschot. De 23-jarige verdediger komt over van KV Mechelen. Tussen 2010 en 2013 speelde hij al bij de jeugd van Beerschot, nu keert hij dus terug naar Het Kiel.

Bas Van den Eynden tekende een contract voor 3 seizoenen.

De jeugd van Lille, de jeugd van Westerlo, de jeugd van Beerschot en de voorbije twaalf jaar KV Mechelen. Een echte clubhopper kan je Bas Van den Eynden zeker niet noemen. Volgend seizoen gaat hij op zoek naar promotie met Beerschot in de Challenger Pro League.

"Dankzij de minuten die ik dit seizoen in 1A heb kunnen maken, hoop ik mijn ervaring volgend seizoen in 1B te kunnen inzetten", aldus de centrale verdediger over zijn overstap naar Beerschot in Gazet van Antwerpen.

Terugkeer naar Het Kiel

Voor hem blijft het speciaal om terug te keren naar de club waar hij tussen 2010 en 2013 drie mooie seizoenen beleefde bij de jeugd. Misschien dat hij er onder andere omstandigheden nog steeds was geweest?

“Zoals voor veel jongens was het faillissement van de club toen de reden van mijn vertrek. Ik had er drie mooie seizoenen opzitten, maar jammer genoeg viel het verhaal plots stil. Als dat faillissement er niet was geweest, was ik waarschijnlijk gewoon gebleven.”