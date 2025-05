Lucas Stassin op het strafbankje geroepen: "Terwijl hij een voorbeeldfunctie heeft"

Lucas Stassin is door de politierechtbank van Halle op het matje geroepen. De spits van Saint-Etienne is na een resem tenlasteleggingen, zijn blanco strafblad kwijtgespeeld

Op sportief vlak kende Lucas Stassin een goed seizoen. Met twaalf doelpunten en vijf assists was hij één van de lichtpunten bij Saint-Etienne. Naast het veld kleurde hij wat vaker buiten de lijntjes.

Zo is hij in de politierechtbank van Halle zijn blanco strafregister kwijtgespeeld door een heel aantal verkeersovertredingen. Dat schrijft Het Nieuwsblad. "De beklaagde bracht kwetsbare weggebruikers in gevaar en gebruikte niet of niet tijdig zijn richtingaanwijzer. Hij haalde twee andere voertuigen tegelijkertijd in, spoorde andere bestuurders aan om te snel te rijden en regelde zijn snelheid niet volgens de snelheidslimiet in een zone dertig”, zo verduidelijkte procureur Kris Boelens in Het Nieuwsblad.

Na die feiten moest de jonge spits zijn rijbewijs meteen inleveren voor vijftien dagen. Er volgt nu nog eens een rijverbod van zes dagen en Stassin moet zijn praktisch rijexamen opnieuw afleggen.

Politierechter Dina Van Laethem wou niet weten van verzachtende omstandigheden door een blanco strafblad: "Hier staat af en toe wel eens een profvoetballer terecht in de politierechtbank. Sommigen denken meer te mogen dan anderen, terwijl ze net een voorbeeldfunctie hebben voor de jeugd."

Stassin zelf was niet aanwezig tijdens de zitting. Hij keert pas vanavond terug van een trip naar Spanje. Hij krijgt ook een boete van enkele honderden euro's.