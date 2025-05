Na één seizoen alweer weg bij Lille? Matías Fernández-Pardo op radar van La Liga-club

Vorig seizoen trok Matías Fernández-Pardo van KAA Gent naar het Franse Lille. Daar kende hij een uitstekend seizoen. Zo goed zelfs dat hij alweer een mooie transfer kan maken. Er zou namelijk interesse zijn uit Spanje

Voor KAA Gent was het een seizoen in mineur. Een troosteloze zesde plaats in de Champions Playoffs en geen Europees voetbal volgend seizoen. Wat denken ze met heimwee terug aan de jonge Matías Fernández-Pardo, die ze in de zomer voor een slordige tien miljoen euro verkochten aan Lille.

In Frankrijk onwtikkelde Fernández-Pardo zich verder. Tijdens zijn debuutseizoen in de Ligue 1 kon hij vier keer scoren en gaf hij ook drie assists. Daarnaast kreeg hij ook zijn kansen in de Champions League, die voor Lille eindigde in de achtste finale tegen Borussia Dortmund.

Nu zou hij opnieuw een transfer kunnen maken. Het Spaanse Villarreal zou enorm gecharmeerd zijn door Fernández-Pardo. Dat meldt de Italiaanse journalist Matteo Moretto. Villareal, dat vijfde eindigde in La Liga en volgend jaar de Champions League in mag, zou de jonge aanvaller naar Spanje willen halen.

Champions League speelt Lille volgend seizoen niet. Dat is dus een voordeel dat Villarreal heeft op de Fransen. Daarnaast zou het voor Fernández-Pardo ook een eerste avontuur in het thuisland kunnen zijn. In februari liet hij zijn nationaliteitswijziging tot Spanjaard doorvoeren. In maart werd hij een eerste keer opgeroepen voor de U21 van Spanje.

Als het de aanvaller wil aantrekken, zal Villarreal wel met de nodige centen over de brug moeten komen. Fernández-Pardo heeft nog een langdurig contract (tot 2029) bij Lille en de Fransen zijn niet meteen zinnens om hun goudhaantje van de hand te doen.