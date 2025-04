KV Mechelen en OH Leuven serveren leuk voetbal, maar op één manier loopt het fout

KV Mechelen en OH Leuven hebben in de nasleep van Parijs-Roubaix voor een leuke voetbalnamiddag gezorgd in een fris lentezonnetje. Een winnaar leverde het duel wel niet op in Mechelen.

KV Mechelen kon met een overwinning de macht grijpen in de Europe Play-offs, terwijl OH Leuven met een overwinning over de Kakkers kon springen. Er stond dan ook veel op het spel Achter de Kazerne, zoveel is duidelijk.

Ayumu Ohata kreeg een basisdebuut bij OH Leuven. Mitrovic kwam dan weer in de plaats van Zeefuik, die een hersenschudding heeft. Raemaekers en Mrabti waren nieuw bij de thuisploeg, die meteen ten strijde trokken.

In een zinderende eerste twintig minuten was het de thuisploeg die op voorsprong kwam na een goed uitgesponnen aanval. Lion Lauberbach was de afwerker van dienst, al had hij daarvoor nog een grote kans gemist met de kop.

Het antwoord van OH Leuven was er meteen, want Siebe Schrijvers maakte er met een hele mooie trap meteen 1-1 van. Daar stopte het wel meteen voor in de eerste helft, want gaandeweg zakte het tempo wat in.

Beide ploegen wilden met hernieuwde moed aan de bak na de rust, maar dat leverde geen doelpunten meer op. Raman gaf Pflücke een dot van een kans en ook Vanrafelghem wist nog een keertje aan te leggen, maar die ballen gingen niet op doel.

Zeker de misser van Pflücke was onbegrijpelijk, aan de overkant was er nog een trap van Thibaud Verlinden tegen de paal.