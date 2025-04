Kapitein en topschutter luidt alarmbel bij OHL: "We lachen daar soms mee, maar eigenlijk is het niet om te lachen"

OHL heeft een scoringsprobleem zeker als hun topschutter Siebe Schrijvers is met vijf doelpunten. Zondagmiddag in Mechelen kwamen de Leuvenaars dan ook niet verder dan een 1-1 gelijkspel.

De wedstrijd begon pittig met twee doelpunten kort na elkaar. KV Mechelen kwam op voorsprong via Lion Lauberbach, maar amper drie minuten later hing de gelijkmaker al tegen de netten. Aanvoerder Siebe Schrijvers dribbelde twee tegenstanders en knalde knap binnen van buiten de zestien.

OHL liet zich nadien niet wegzetten. Vooral voor de rust was het bij momenten de betere ploeg. “De eerste helft hadden we wel onze momenten", blikte Schrijvers terug in Het Nieuwsblad. “Na de rust helaas niet. Dan was het vooral pompen voor ons.”

Na de pauze nam Malinwa het heft in handen en kwam OHL nauwelijks nog aan kansen toe. Toch had invaller Thibault Verlinden de match nog kunnen beslissen, maar zijn poging strandde op de paal.

Zoveelste gelijkspel

De draw tegen Mechelen is al het derde gelijkspel op rij in deze play-offs voor OH Leuven en het zestiende (!) van het seizoen. Een frustrerend patroon, vindt ook Schrijvers.

“We lachen daar soms mee, maar eigenlijk is het niet om te lachen”, zegt Schrijvers, die momenteel topschutter is van de ploeg. “Dat scorend vermogen moeten we dringend omhoog krikken.”