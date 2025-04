Veel drama in Westerlo: VAR, afgekeurde goal en een sensationele gelijkmaker

Westerlo en Charleroi hebben vrijdagavond in de Europe Play-offs de punten gedeeld. Charleroi leek op weg naar een late overwinning, maar Griffin Yow zorgde in blessuretijd alsnog voor een gelijkmaker. Door de gedeelde punten springt Charleroi voorlopig naar de leiding.

Het duurde niet lang voordat Westerlo op voorsprong kwam. Al na acht minuten verloor Mbenza de bal aan Van den Keybus, die de bal snel aflegde naar Frigan. Deze kreeg alle ruimte en schoot de bal met een strak schot tegen de paal het doel in: 1-0.

Charleroi gaf niet op en kwam al snel terug. In de dertigste minuut kopte Stulic de gelijkmaker binnen. Jungdal, de doelman van Westerlo, kwam twijfelachtig uit bij een vrije trap van Mbenza. Sow won het luchtduel en legde de bal perfect voor Stulic, die aan de verre paal de 1-1 binnentikte.

De rest van de eerste helft was weinig spectaculair, maar Charleroi-doelman Delavallée moest wel twee keer knap redden. Eerst pareerde hij een geplaatst schot van Yow, daarna kwam hij ook in actie bij een schot van Sayyadmanesh.

VAR gooit even roet in het eten voor Charleroi

In de tweede helft kreeg Charleroi een grote kans toen Dragsnes een afvallende bal richting doel trapte. Met een portie geluk kwam de bal bij Camara, die het uiteindelijk eenvoudig in het doel kon werken. Echter, na het controleren van de beelden door de VAR, werd het doelpunt afgekeurd. Uit de herhaling bleek dat Camara zich net in een buitenspelpositie bevond.

In de laatste minuut kreeg Westerlo dan toch de deksel op de neus. Stulic stond helemaal alleen vrij en kopte de bal naar Rogelj, die de bal voorbij Jungdal werkte en de 1-2 scoorde. Het leek het einde voor Westerlo, maar in de blessuretijd kwam er toch gerechtigheid.

Toch de gelijkmaker voor Westerlo

Doelman Jungdal dropte de bal naar voren waarbij Vuskovic eerst de bal miste, maar Yow was er als de kippen bij en tikte de bal het net in. Het werd 2-2, en de euforie barstte los in het Kuipje.