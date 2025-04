Heymans en De Mil realistisch na enorme opdoffer in Westerlo: "Dat heeft ons duur gestaan"

Charleroi kwam vrijdagavond niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Westerlo, een resultaat dat als frustrerend werd ervaren. De Zebra's leken op weg naar de overwinning toen Žan Rogelj hen in de laatste minuut op voorsprong zette, maar Griffin Yow maakte in blessuretijd gelijk.

"Het is altijd lastig om hier te spelen tegen een goed team", zei Charleroi-coach Rik De Mil voor de microfoon van DAZN. "In de eerste helft ging het redelijk, maar in de tweede helft waren zij beter dan wij. Ze creëerden veel kansen."

Hoewel Charleroi dichtbij de overwinning was, vond De Mil dat het niet per se verdiend was. "We hebben samen geleden, wat een goede mentaliteit aantoont. Vandaag was het misschien de eerste keer dat we meer konden krijgen dan we verdienden."

De voormalige Westerlo-coach had bij een overwinning wellicht een belangrijke zet kunnen maken, maar het late doelpunt van Westerlo was een harde klap. "Frustratie tijdens de wedstrijd zie ik liever, want het toont dat de spelers willen winnen. Dit gelijkspel is oké, maar we mogen nooit verliezen door een doelpunt in de laatste minuut."

"Vanavond hebben beide teams laten zien dat ze voluit wilden spelen", vervolgt hij. "Ik had al gezegd dat Westerlo tot de favorieten in deze Play-offs zou behoren, dus met 5 op 9, waarvan twee uitwedstrijden, kunnen we tevreden zijn."

Daan Heymans is het eens met De Mil

Daan Heymans deelde de realistische visie van zijn coach. "We verdienden vanavond niet meer dan een punt. Maar als je zo laat scoort, mag je nooit meer een doelpunt incasseren. Misschien waren we nog te veel met de emoties van de 2-1 bezig. We waren niet attent op die laatste lange bal, en dat heeft ons duur gestaan. Wat betreft de discussie met Stulic, ging het over de tactische plannen van de coach, niets ernstigs."