Timmy Simons blijft op zijn honger zitten na spektakelstuk: "Fantastische intensiteit, maar..."

Westerlo en Charleroi hebben vrijdagavond de punten gedeeld in een intense strijd in de Europe Play-offs. Coach Timmy Simons zag veel positieve zaken, maar blijft wel op zijn honger zitten na een sensationeel slot.

De wedstrijd kende een spannend einde. Na een afgekeurde goal voor Charleroi leek Rogelj de bezoekers alsnog op voorsprong te zetten. Maar in de 95ste minuut was het Griffin Yow die de verdiende gelijkmaker op het bord zette.

Na afloop was Timmy Simons tegenover De Gazet van Antwerpen gematigd tevreden. “De eerste helft was in balans en er waren mogelijkheden voor beide ploegen. In de tweede helft maakten we aanspraak op meer."

Positieve signalen, maar nog werk aan de winkel

"De slotsom is dat we meer verdienden dan we gekregen hebben. We moeten ons, op basis van het aantal kansen dat we gecreëerd hebben, nog meer belonen en meer scoren", analyseert de coach.

Griffin Yow was de opvallendste man aan Westerlo-zijde. De Amerikaan kreeg meerdere kansen, maar stuitte telkens op de Charleroi-defensie of het doelhout.

“Hij was er enkele keren zo dichtbij. Ik zag ook een enorm gretig Westerlo dat met een hoge intensiteit op het veld stond. Qua intensiteit heeft Westerlo een fantastische ploeg", besluit Simons.