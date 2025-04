Vincent Euvrard krijgt de reactie van zijn ploeg na enorme blamage, maar baalt enorm van het eindresultaat tegen Standard

Dender en Standard deelden zondagavond de punten in de derde speeldag van de Europe Play-offs. Na doelpunten van Hountondji en Mo Berte eindigde de partij op 1-1. De thuisploeg kreeg na rust de beste kansen, maar vergat de wedstrijd naar zich toe te trekken.

Na de zware 5-2 nederlaag tegen KV Mechelen was coach Vincent Euvrard tevreden met de inzet van zijn ploeg. “Ik heb de reactie gezien die ik verwachtte na KV Mechelen. Het was een moeilijke eerste helft, we hadden problemen met de snelheid van Hountondji waardoor ze ook scoren", klonk het achteraf in Sporza.

Beide ploegen hielden mekaar in evenwicht, maar Dender zal zich toch het meest tekortgedaan voelen. Na een zwakke eerste helft waarin Standard via Hountondji op voorsprong kwam en Dender via Berte gelijkmaakte, nam de thuisploeg na de pauze het heft in handen.

Grote kansen, maar het vizier stond niet op scherp

In de tweede helft draaide Dender het spelbeeld om. De thuisploeg creëerde meerdere grote kansen, maar de efficiëntie ontbrak. “We moeten op die momenten scoren en de wedstrijd naar ons toe trekken", betreurde Euvrard. “Met hun prestatie in het slot was het nog een wedstrijd die twee kanten had uitgekund.”

Voor Dender is het al een bewogen Play-offcampagne geweest. Na een knappe overwinning, een zware nederlaag en nu een gelijkspel waarin meer mogelijk was, blijven de Kadavers achteraan hangen in het klassement.

Coach Euvrard wil zich nu volledig richten op de komende verplaatsing naar OH Leuven. “We hebben vandaag de nodige kwaliteiten getoond om Standard te kloppen. Nu focussen we volledig op Leuven, en wat daarna gebeurt, zien we wel.”