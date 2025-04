Antwerp is een vat vol frustraties en Balikwisha smeet nog wat olie op het vuur: kleedkamer brokkelt uiteen

Antwerp zakt steeds dieper weg in de miserie. De frustraties stapelen zich op, de trainerswissel bracht geen beterschap, en zelfs binnen de spelersgroep lijkt het te rommelen.

Na de 0-1-nederlaag tegen AA Gent haalde Michel-Ange Balikwisha fel uit. “Ik weet niet wat er achterin gebeurde. We slikken een tegengoal van bij de U8. Nog maar eens hetzelfde liedje", klonk het vlijmscherp bij DAZN.

Ook zijn aanvallende collega’s kregen een veeg uit de pan: “Als je de match goed bekijkt, dan heb ik zeker drie passes voor doel gegeven, maar mijn ploegmaats werkten het niet af. Dat kan gebeuren. Niet iedereen is perfect.”

Balikwisha, die dit seizoen een comeback maakte na blessureleed, zijn toon en gebrek aan zelfkritiek zullen in de kleedkamer vast slecht zijn gevallen. “Ik ben het beu om voor niets te spelen. Als we op deze manier voortdoen, spelen we alleen nog maar voor het plezier. Dat kan niet", voegde hij er nog aan toe.

Op een moment dat de sfeer al bijzonder broos is, klonken zijn woorden als een nieuwe barst in het fundament van de groep. Ook sportief is de situatie inmiddels penibel. De Roeck moest anderhalve maand geleden het veld ruimen na 4 op 12, maar opvolger Andries Ulderink doet het nóg slechter: 1 op 15. Antwerp verloor van Gent, en ook tegen Club en Union was het ondermaats.

Nochtans creëerde het tegen Gent genoeg kansen, maar de efficiëntie ontbrak compleet. Dat leidde tot frustraties: Janssen beet op Samoise, Bataille duwde Watanabe, Doumbia vloog in de clinch met Fadiga. De afwezigheid van Toby Alderweireld weegt intussen loodzwaar op de ploeg.

Tegelijk lijkt het einde van een cyclus onafwendbaar. Verschillende spelers lonken naar een vertrek. Vincent Janssen, boegbeeld in de kleedkamer, weet dat hij om financiële redenen zal moeten vertrekken. Ook Balikwisha, Van Den Bosch en Kerk hopen op een transfer. Huurspelers als Bayo, Deman en Young keren terug naar hun moederclub. De groep brokkelt stilaan af.

En dus groeit de onrust op de Bosuil. De sportieve crisis, interne spanningen en nakende leegloop zorgen voor een broeierige cocktail. De woorden van Balikwisha waren scherp, maar toonden vooral hoe diep het water nu al is.