Clubicoon neemt op gepaste wijze afscheid van amateurclub en krijgt een wissel die hij niet snel zal vergeten

SC Blankenberge won zondag zijn laatste thuismatch van het seizoen met 4-0 van RFC Wetteren. Toch ging het vooral over het afscheid van clubicoon Gianni Longueville.

Blankenberge had zich vorige week al verzekerd van het behoud na een 3-2-zege tegen WS Lauwe. Toch speelde het nog voluit tegen Wetteren. “We begonnen sterk en stonden bij de rust al 3-0 voor", vertelt Longueville in Het Nieuwsblad.

Longueville mocht de kapiteinsband dragen in zijn laatste thuismatch. “Een mooi gebaar van Niels Van De Water, die zijn band aan mij gaf. Dat stelde ik erg op prijs."

Na twaalf seizoenen stopt Longueville bij Blankenberge. Volgend seizoen gaat hij aan de slag bij Jong Male.

Ondanks de overstap sprak de club wel vol lof over Longueville. “Gianni is een kerel met eindeloze inzet. Een gepassioneerde speler die ons fantastische momenten heeft bezorgd. Hij blijft voor altijd een van ons. Hij is iemand met het hart op de juiste plek, en natuurlijk een uitzonderlijke clubspeler.”

In de 83ste minuut mocht Longueville dan ook onder applaus het veld verlaten. “De supporters maakten een spandoek waarop in dikke letters ‘Merci’ geschreven stond. Er waren ook borden met foto’s van mij. Ik verlaat straks een warm nest", besluit Longueville.