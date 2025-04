Hans Vanaken legt uit waarom het plots wel iedere week goed draait bij Club Brugge

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge speelde een geweldige wedstrijd tegen Racing Genk. Blauw-zwart trok de overwinning verdiend over de streep na een strafschopdoelpunt. Hans Vanaken legde uit waarom het nu in de play-offs plots wel lukt.

Doorheen het seizoen liet Club Brugge regelmatig steken vallen. Het gebeurde een aantal keer dat blauw-zwart verrassend punten liet liggen na Champions League-wedstrijden.

Tijdens de play-offs hebben we dat nog niet gezien. Tegen Racing Genk liep alles heel goed, alleen ontbrak er wat efficiëntie. Volgens Hans Vanaken is het geen toeval dat Club nu zo goed presteert.

"Ik denk dat het wel logisch is. Als je doorheen het seizoen na Champions League-wedstrijden terug in de competitie speelt, en dan niet tegen deze ploegen, maar tegen lager gerangschikte ploegen, dan daalt de focus soms misschien", zei hij bij DAZN.

"Met het aantal matchen dat er gespeeld moeten worden, gebeurt het soms dat er iets minder focus is. We zeggen altijd dat het niet mag gebeuren, maar ergens is dat menselijk volgens mij."

Dat er minder midweekmatchen zijn is alleen maar positief volgens Vanaken. "Nu zit er telkens een week tussen. We hebben tijd om ons op te laden, ook wat dagen rust. Dat helpt alleen maar om fysiek en mentaal sterk te staan."