OFFICIEEL RSC Anderlecht deelt profcontract uit: "En nu zijn volledige potentieel tonen"

RSC Anderlecht heeft Joël Kana zijn eerste profcontract aangeboden. De 18-jarige middenvelder maakte dit seizoen zijn debuut bij de RSCA Futures.

Joël Kana (18) is ook inzetbaar als centrale verdediger en rechtsachter. Hij tekende een contract tot 2028 bij paarswit.

Op 12 februari 2025 maakte hij zijn eerste minuten in het profvoetbal. In de Brusselse derby op het veld van RWDM mocht hij toen invallen.

Een droom omdat hij het veld mocht delen met zijn oudere broer Marco. “Mijn profdebuut maken en dit moment kunnen delen met mijn broer is een enorme trots”, zei Joël achteraf. “De ultieme droom is natuurlijk om met Marco bij de A-ploeg te spelen.”

Joël begon zijn loopbaan bij Anderlecht, maar trok later naar OHL. In 2023 keerde hij terug. Eind dit schooljaar studeert hij af.

Tim Borguet, Chief Academy: “Joël is een echte Kana: zijn discipline en mentaliteit, zowel op als naast het veld, getuigen van een voorbeeldig professionalisme. Hij is een solide, toegewijde en hardwerkende verdediger. Het is nu aan hem om een volgende stap te zetten en zijn volledige potentieel te tonen.”