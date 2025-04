Aston Villa-coach Unai Emery komt met straffe woorden voor clash met PSG

Aston Villa moet een 3-1 achterstand goedmaken tegen PSG. Coach Unai Emery heeft al het geloof in een goede afloop.

Aston Villa won afgelopen weekend met 0-3 op verplaatsing bij Southampton. Een goede generale repetitie met oog op de cruciale Champions League-wedstrijd tegen PSG.

In de heenronde won de club uit Parijs met 3-1. Aston Villa staat dus voor een loodzware opdracht tegen de kampioen van Frankrijk. Coach Unai Emery gelooft er in ieder geval enorm in.

"We gaan iets bijzonders beleven", vertelde hij volgens Het Nieuwsblad. "Het zal moeilijk worden, maar we moeten ons thuis sterk voelen. We moeten de energie die de fans brengen zien te pakken en dan ons beste voetbal laten zien. Dan is het mogelijk om PSG te verslaan."

De wedstrijd wordt op dinsdag gespeeld in het Villa Park, de thuishaven van de Villans. Zij staan in de Premier League momenteel op de 7e plaats.

PSG verkeert in geweldige vorm en won 16 van zijn 17 laatste matchen. Bovendien kroonde het zich al ruim voor het einde van de competitie tot kampioen.