Anouar Ait El Hadj vierde uitbundig tegen zijn ex-club, Pocognoli onderstreept wat Anderlecht fout deed met hem: "Proberen te corrigeren"

De beelden na de Brusselse derby spraken boekdelen. Na de 2-0-zege van Union tegen Anderlecht stonden Anouar Ait El Hadj en Noah Sadiki trots voor de tribune met een Union-vlag in de hand, zingend met de supporters.

Het leverde hen op sociale media kritiek op van enkele Anderlecht-fans, maar de twee zijn goed te begrijpen. Bij Union zitten ze onder een warme deken terwijl er bij Anderlecht geen plaats voor hen was. Vooral Ait El Hadj stal de show, met een assist en een doelpunt tegen zijn ex-club.

De Neerpede-opgeleide middenvelder leverde in de eerste helft een wat gelukkige assist af voor de 1-0, maar zette de kroon op het werk met een knap doelpunt in de 82ste minuut. "Tegen Anderlecht scoren is speciaal", reageerde hij achteraf. "Ik heb mijn goal gevierd uit trots. De play-offs zijn beslissend, maar ik blijf veel respect hebben voor de club die mij heeft opgeleid."

Met zijn doelpunt en assist tegen Anderlecht is Ait El Hadj nu bij vier goals betrokken in deze play-offs – een assist tegen Antwerp, een doelpunt tegen AA Gent en nu opnieuw beslissend. "Een derby moet je winnen. We hebben gevochten en getoond dat we fysiek en mentaal sterker zijn. En dan pak je de drie punten", aldus de 22-jarige spelmaker.

Toch zag zijn seizoen er niet altijd zo rooskleurig uit. Coach Sébastien Pocognoli zette hem in het najaar op non-actief wegens een gebrek aan werkethiek, iets wat ontbrak in de jeugdopleiding van Anderlecht onderstreepte Pocognoli. "Anouar heeft geweldige technische kwaliteiten", zegt Pocognoli. "Maar hij miste het dagelijkse arbeidsethos. Bij Union worden er andere dingen gevraagd dan bij Anderlecht. Dat proberen we bij Union te corrigeren: impact, intensiteit, inzet. Nu combineert hij zijn talent met hard werk, en dat maakt hem beter."

Voor Ait El Hadj kwam de wake-upcall op het juiste moment. "Ik had wat fysieke problemen bij mijn komst, en Union vraagt veel op fysiek vlak. Ik heb extra gewerkt met mijn fysiek trainer, veel gepraat met de coach en het staff. Nu pluk ik daar de vruchten van", vertelt hij.

De middenvelder erkent ook het mentale aspect van zijn comeback. "Het was lastig, maar voetbal is 90 procent mentaal. Ik ben blijven werken, dicht bij mijn familie gebleven. En nu zie je het resultaat. Dat maakt me trots."