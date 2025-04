En zijn vervanger was meteen beslissend: flinke domper voor Wout Faes bij Leicester City

Geen spoor van Wout Faes bij Leicester City voor de wedstrijd tegen Brighton. De Rode Duivel was geblesseerd, terwijl zijn vervanger beslissend was met een doelpunt.

Wout Faes heeft het moeilijk bij Leicester. Het team heeft dit seizoen slechts één keer de nul weten te houden, dat was in oktober. De Rode Duivel krijgt vaak ook heel wat kritiek over zijn verdedigend werk.

De afgelopen weken hebben hier weinig beterschap in gebracht: Faes wordt genoemd als een van de eerste verantwoordelijken voor de verwoestende balans van 15 nederlagen in de laatste 16 wedstrijden.

De grote verliezer van het weekend?

Zondag was er van Faes geen spoor in de selectie voor de uitwedstrijd tegen Brighton. Zijn trainer Ruud van Nistelrooy bevestigde in de persconferentie dat een lichte blessure de reden was voor zijn afwezigheid.

Hoewel Faes de laatste elf wedstrijden geen minuut had gemist, leverde zijn afwezigheid niet al te veel problemen op voor de Foxes, omdat ze erin slaagden om een gelijkspel (2-2) te behalen.

Het was uitgerekend Caleb Okoli, de vervanger van Wout Faes, die dat punt tegen de Seagulls binnenhaalde door gelijk te maken uit een vrije trap van Bilal El Khanouss in het laatste kwartier. Waarschijnlijk te weinig om de degradatie van Leicester te voorkomen, dat terug op weg is naar de Championship.