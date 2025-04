Malaise bij Beerschot blijft veel meer dan enkel wedstrijden verliezen

Beerschot is al sinds de eerste speeldag van de playdowns zeker van degradatie. De malaise gaat echter veel verder dan puur het sportieve.

Beerschot verloor afgelopen weekend met 3-2 van KV Kortrijk. De coach van de tegenpartij, Bernd Storck, begreep niet dat Beerschot zo achterop bengelt.

“Ze hebben het ons niet makkelijk gemaakt. Beerschot heeft een sterke ploeg, hoor. Het verbaast me echt dat het zo eenzaam onderin staat. Maar in voetbal komt het aan op goals en dat was ook nu weer het geval”, vertelde hij aan Gazet van Antwerpen.

Trainer Dirk Kuyt liet nog maar eens blijken dat werken voor Beerschot geen sinecure is. “De voorbije week hadden we weer geen trainingsveld, omdat het door andere activiteiten tijdens de paasvakantie al bezet was. Het was dus weer in het stadion te doen.”

En dan is er nog de licentie. Daarvoor moet de club vandaag voor de licentiecommissie van de KBVB verschijnen. Aanvullende stukken moeten het dossier vervolledigen. Eind deze maand moet er duidelijkheid zijn.

Vorig jaar kregen 3 clubs slecht nieuws te horen. Nu zijn dat er ondertussen al 9, waaronder ook Beerschot. Als er geen groen licht komt, dan is er nog het Belgisch Centrum voor Arbitrage in de Sportsector (C-SAR).