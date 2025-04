Kortrijk trekt aan het langste eind na een doelpuntrijke eerste helft tegen Beerschot

Op de derde speeldag van de Relegation Play-offs keken Kortrijk en Beerschot elkaar in de ogen. Ebbe de Vlaeminck verving de geblesseerde Pirard in doel. Dirk Kuyt wisselde achteraan op twee plaatsen ten opzichte van de wedstrijd tegen Cercle.

Beerschot is al zeker van de degradatie. Voor Kortrijk is het nog een strijd met STVV en Cercle Brugge. De achterstand voor speeldag 3 bedroeg zes punten op Cercle en vier op STVV. De nood aan punten was dus hoog.

Beide teams begonnen sterk aan de wedstrijd. Veel kansen langs beide kanten in het openingskwartier, maar voor het eerste doelpunt was het wachten tot de zeventiende minuut van de wedstrijd.

Van La Parra gaf een goede voorzet op het hoofd van Henderson, die de bal tegen de touwen kopte, buiten het bereik van De Vlaeminck. Na het doelpunt bleven grote kansen een lange tijd uit.

Het was wachten tot minuut 39. Beerschot kreeg de bal achterin niet weg en daar profiteerde Duverne maar al te graag van. De vleugelverdediger knalde de bal via Matijas in doel.

Dat doelpunt was het begin van een dolle slotfase in de eerste helft. Nog geen vijf minuten later kwam Kortrijk op voorsprong. Ferri kreeg te veel ruimte in het Beerschotse strafschopgebied en knalde de bal heerlijk voorbij Matijas in de netten.

Die stand bleef niet lang staan, want meteen scoorde Beerschot de gelijkmaker. Ebbe De Vlaeminck kon de eerste poging van Beerschot nog redden, maar in de herneming trapte Colassin de bal in doel. 2-2 was de ruststand.

In de tweede helft was het spel heel wat minder langs beide kanten. Kortrijk kwam nog tot kleine kansjes, maar doelpunten bleven lang uit. Het was wachten tot minuut tachtig op een klasseflits van Mehssatou.

Kadri speelde Mehssatou mooi vrij met een hakje. Mehssatou had tijd om aan te leggen en trapte de bal van ver staalhard in de benedenhoek. De Vlaeminck kon er net niet bij.

Het slotoffensief van Beerschot kwam er niet uit, waardoor de wedstrijd eindigde in 3-2. Kortrijk hield de belangrijke drie punten thuis en kan opnieuw aansluiting maken met STVV en Cercle.