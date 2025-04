Stayen heeft genoten: STVV schittert zonder Mazzu en met Lamkel Zé tegen Cercle Brugge, Bertaccini maakt weer indruk

STVV heeft zaterdag met 3-1 gewonnen van Cercle Brugge. De Truienaars speelden een zeer sterke partij met Frédéric De Meyer als coach.

Zaterdagavond speelde STVV, met Frédéric De Meyer op de bank na het ontslag van Felice Mazzu, tegen Cercle Brugge. Van Helden, Yamamoto en... Lamkel Zé stonden weer in de basis. Jimmy De Wulf behield het vertrouwen bij Cercle Brugge.

De wedstrijd kwam al redelijk snel op gang. De thuisploeg begon steviger aan de wedstrijd en werd daar na een dik kwartier spelen ook voor beloond. Brahimi kon richting doel sprinten, maar draaide zich.

Hij gaf snel mee met Bertaccini die oog in oog kwam met Cercle-doelman Delanghe. De topschutter van STVV twijfelde niet en legde het openingsdoelpunt tegen de netten. Cercle kwam tegen het halfuur toch wat meer in de wedstrijd.

Maar het was Sint-Truiden dat zijn voorsprong verdubbelde. Brahimi dribbelde zich goed vrij en knalde het leer staalhard binnen van buiten het strafschopgebied. Cercle diep in de problemen, maar niet voor heel lang.

Drie minuten later knalde Diakité de aansluitingstreffer, in een bos van STVV-spelers, voorbij Kokubo. Zo gingen we de rust in met een 2-1 tussenstand na een spectaculaire eerste helft. Ook na de pauze lag het tempo meteen hoog.

Cercle ging op zoek naar de gelijkmaker, maar opnieuw was het STVV dat kon scoren. Na kinderlijk balverlies van Ravych kon Patris de bal snel meegeven tot bij Bertaccini. Net als bij zijn eerste goal kwam hij oog in oog met Delanghe, om het leer nadien zonder te twijfelen binnen te trappen.

Na de 3-1 kwam de Vereniging eigenlijk nooit meer echt in de wedstrijd. Er zaten te veel slordigheden in het spel, terwijl de Kanaries ook gewoon gretiger en beter waren. De wedstrijd eindigde ook op 3-1, een terechte uitslag.

Door deze overwinning blijft STVV tweede in de Relegation Play-offs met 36 punten. Het nadert zo wel tot op één punt van Cercle Brugge, dat na de nederlaag met 37 punten leider blijft.