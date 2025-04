Ondanks zijn ontslag krijgt Felice Mazzu een prachtig eerbetoon van STVV-speler: "Daar ben ik hem altijd dankbaar voor"

STVV heeft een belangrijke overwinning behaald in de Relegation Play-offs door Cercle Brugge met 3-1 te verslaan. Adriano Bertaccini was de grote man in de wedstrijd met twee doelpunten. Na de wedstrijd sprak Bertaccini openhartig in een interview met DAZN over het belang van deze overwinning.

“We moesten winnen, een gelijkspel was geen optie. Iedereen had vandaag de juiste mentaliteit, en dat hebben we verdiend”, zei Bertaccini. De overwinning biedt de Kanaries even ademruimte in de degradatiestrijd. Bertaccini eert ontslagen coach Felice Mazzu Hoewel Felice Mazzu onlangs werd ontslagen door STVV, wilde Bertaccini zijn twee doelpunten aan de coach opdragen. “Het lag niet aan de coach. Ik wil mijn twee goals van vandaag aan Felice Mazzu opdragen. Het was een goede trainer met wie ik een sterke band had”, zei de aanvaller. Deze woorden staan in schril contrast met het ontslag van Mazzu door de club. Bertaccini benadrukte de belangrijke rol die de coach had in zijn ontwikkeling. “Hij heeft me gelanceerd, en daar ben ik hem altijd dankbaar voor.” STVV pakt belangrijke voorsprong in de degradatiestrijd Door de overwinning staat STVV nu bovenaan in de Relegation Play-offs met 37 punten, één punt voor Cercle Brugge, dat 36 punten heeft. Op zaterdag 26 april trekken de Kanaries naar Cercle Brugge. Ondanks het vertrek van Mazzu blijven de spelers vastbesloten om hun seizoen te redden. De uitspraken van Bertaccini geven aan dat het team hecht is en klaar is om te vechten tegen degradatie.