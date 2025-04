Is Mazzu na klinkende overwinning al vergeten bij STVV? "Ik zag dat hij nog een berichtje had gestuurd"

STVV heeft een belangrijke 3-1-overwinning geboekt tegen Cercle Brugge in de Relegation Play-offs. Interim-coach Frédéric De Meyer was dan ook tevreden over de prestatie van zijn ploeg.

"Het was geen makkelijke wedstrijd", zei De Meyer in Het Belang van Limburg. "Cercle begon sterk en zette ons meteen onder druk. Maar wij bleven goed verdedigen en scoorden op het juiste moment." Na de zege springt STVV over Cercle in het klassement, maar door de winst van Kortrijk blijft het alsnog spannend in de degradatiestrijd. "Ik had liever gezien dat Beerschot had gewonnen”, zei De Meyer na afloop. “Maar het is nu eenmaal zo, proficiat aan Kortrijk." "Het zal sowieso vechten worden tot de allerlaatste minuut. De beste ploeg zal uiteindelijk in de Jupiler Pro League blijven.” Vrancken komt eraan, maar Mazzu laat STVV nog niet los Ondertussen maakt STVV zich op voor de komst van een nieuwe hoofdtrainer. Zo volgt Wouter Vrancken vanaf volgende week Felice Mazzu op bij de Kanaries. Al is Mazzu nog wel betrokken bij STVV. "Mazzu heeft ons trouwens succes gewenst voor de wedstrijd", vertelt de interim-trainer. "Ik zag ook dat Felice een berichtje heeft gestuurd om ons te feliciteren.”