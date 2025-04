Jonge doelman van KV Kortrijk maakt indruk bij zijn basisdebuut: "Dat gaf ons echt vleugels"

KV Kortrijk boekte zaterdagnamiddag een cruciale 3-2-zege tegen Beerschot in de Relegation Play-Offs. Voor de jonge keeper Ebbe De Vlaeminck was het een speciale middag, want hij maakte zijn basisdebuut voor KV Kortrijk en bewees meteen zijn waarde voor de Kerels.

De 19-jarige doelman kreeg de kans in de basis door de blessure van Pirard. De Vlaeminck liet meteen een prima indruk achter en blonk uit met een belangrijke redding in de beginfase van de wedstrijd. “Gelukkig ging die bal er niet in. Dit geeft ons zoveel vertrouwen om door te gaan. De steun van de supporters gaf ons echt vleugels", vertelt de jonge doelman in De Gazet van Antwerpen. De eerste helft was een enerverende bedoeling voor De Vlaeminck, waarbij hij twee keer werd geklopt. “De tegendoelpunten zijn jammer. Vooral die tweede, omdat die pas in de rebound binnen werd getrapt. Dat is toch altijd zuur." Na de pauze had De Vlaeminck relatief weinig werk. Beerschot kreeg nauwelijks kansen en de jonge keeper hoefde weinig te doen om zijn doel schoon te houden. Uiteindelijk kwam de verlossende treffer van Mehssatou, die Kortrijk op 3-2 zette en daarmee de overwinning veiligstelde. De Vlaeminck had het niet beter kunnen dromen.





