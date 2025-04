Dirk Kuyt ziet zijn team weer vechten zonder beloning, maar krijgt wel lof van collega-trainer

Beerschot heeft opnieuw verloren in de Relegation Play-offs. Net als vorige week tegen Cercle Brugge ging het dit keer tegen KV Kortrijk opnieuw mis in de slotfase.

Door een late goal van Mehssatou verloor Beerschot met 3-2. Toch kreeg de ploeg na de wedstrijd lof van KV Kortrijk-coach Bernd Storck.

“Jullie hebben het ons bijlange niet gemakkelijk gemaakt. Beerschot is een sterke ploeg, hoor. Het verbaast me echt dat jullie zo eenzaam onderin staan", citeert De Gazet van Antwerpen.

Toch was Beerschot-coach Dirk Kuyt na de wedstrijd erg teleurgesteld. “Helaas hielden we ons niet helemaal aan het gameplan in de tweede helft. De bedoeling was om af te wachten en compact te blijven, maar op sommige momenten gingen we te snel druk zetten."

Volgens Kuyt lag het verlies ook aan kleine foutjes van het team. "Op een bepaald moment geven we een corner weg door een misverstand tussen Weymans en Matijas. Vervolgens geeft Kortrijk ons tien minuten lang geen ademruimte. Dat kan zomaar de doorslag geven."

Toch wilde de Nederlander afsluiten met een positieve noot. "Gelukkig hebben we elkaar nog in een heel goeie groep. Zoals ik zei: het is nog een paar weken overleven."