Tedesco geeft meer uitleg over héél opvallende en definitieve beslissing en hij onthult de nummer 1 voor het EK

Domenico Tedesco heeft deze middag bevestigd dat hij slechts 25 spelers meeneemt naar het EK, ondanks dat hij nog drie geblesseerden heeft. Daarnaast maakte hij ook bekend wie de doelman gaat worden voor het EK.

Om middernacht moet de definitieve selectie binnen zijn en daar zullen Mandela Keita en Arne Engels geen deel van uitmaken. "We blijven bij 25 spelers. We hebben veel kwaliteit en kwantiteit", aldus Tedesco. "Theate en Vertonghen blijven een groot vraagteken voor de eerste match. Want zelfs met twee of drie keer trainen is dat niet genoeg om te spelen. Maar we zullen wachten, al is het tot in de finale."

26 is te veel

Maar waarom dan precies geen 26ste meenemen? Dat is een vraag die veel mensen zich stelden. "Je zag het vandaag op training. Zelfs met vier geblesseerden moesten we bij elf tegen elf één jongen aan de kant laten", verklaarde Tedesco.

Keita en Engels hadden natuurlijk hoop. "Ik heb deze morgen met hen gesproken en ze zullen het kamp vandaag nog verlaten. Maar we zijn duidelijk met hen geweest. De kans bestond dat we een 26ste man gingen meenemen, maar het uitgangspunt was altijd 25. Dat is ook voor de groepsdynamiek. Naar ons gevoel is dit de juiste beslissing en dat hebben we hen ook uitgelegd."

Casteels nummer 1

Youri Tielemans staat trouwens dichtbij een terugkeer en zal vanaf de eerste dag in Duitsland kunnen meetrainen. Ook met Vertonghen gaat het de goeie kant op. Theate is op dit moment het grootste probleemgeval. "Vertonghen is heel teleurgesteld, want hij weet welke belangrijke rol hij bij ons heeft. Maar het gaat beter en beter. Het zal niet lang duren voor hij op training staat."

En dan was er ook eindelijk duidelijkheid over wie de nummer 1 wordt. "Koen Casteels wordt onze doelman tijdens het EK. Thomas Kaminski speelde een fantastisch seizoen bij Luton en Matz Sels bewees al hoe goed hij is, maar het waren kleine dingen die ons in het voordeel van Koen deden beslissen. Meer ga ik daar niet over zeggen."