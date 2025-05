Igor De Camargo is duidelijk: "Of terugkeren naar Standard me nog interesseert?"

Igor De Camargo heeft een bewogen seizoenseinde meegemaakt met RWDM. Ondertussen houdt hij ook een oogje in het zeil bij Standard, dat een nog veel turbulentere periode doormaakt.

Met het vertrek van Yannick Ferrera na de gemiste promotie op de laatste speeldag van de reguliere competitie, had Igor De Camargo de aangewezen coach kunnen zijn om RWDM terug te brengen naar 1A. Maar niets verliep zoals gepland in Brussel: Gueïda Fofana kwam vanuit Lyon om het roer over te nemen. Uiteindelijk promoveerde de club ook niet na de Promotion Play-offs.

Teleurgesteld bleef Igor De Camargo in zijn rol als assistent. Maar hij verbergt niet dat hij in de toekomst hoofdtrainer wil worden. Zal dit hem ooit naar Luik leiden? De terugkeer van Marc Wilmots en Pierre François naar Sclessin toont aan dat de club zijn identiteit niet vergeet door oude bekenden terug te halen.

Dus waarom niet de voormalige aanvoerder terugbrengen, die 65 doelpunten maakte en 31 assists gaf in 242 wedstrijden voor de Rouches? "Of terugkeren naar Standard me interesseert? Altijd. Standard is een buitengewone club, met even geweldige faciliteiten", legt de Belgisch-Braziliaanse speler uit aan SudInfo.

De Camargo houdt de deur open

"Een club met zulke supporters, zulke faciliteiten, gevestigd in een stad die leeft voor voetbal, is geweldig voor elke coach. Ondanks de situatie blijft Standard Standard en ik hoop dat het snel zijn plek weer zal vinden", vervolgt de voormalige aanvaller.

Igor De Camargo volgt nog steeds nauwlettend de situatie van zijn voormalige club: "Het potentieel van Standard blijft onaangetast en belangrijk. Competente mensen zijn teruggekomen die moeten helpen de ploeg weer op niveau te krijgen, want een club als Standard moet altijd mikken op het podium."