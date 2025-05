Laatste kunststukje van Frigan bij Westerlo? Aanvaller wil wederopstanding bekronen met toptransfer

Na een stroeve start in zijn eerste seizoen bij Westerlo is Matija Frigan dit jaar helemaal opengebloeid. Een transfer lonkt, maar Frigan blijft er nuchter onder.

Matija Frigan kende vorig jaar een moeilijke aanpassing aan het Belgische voetbal. Maar dit seizoen bewees de spits waarom Westerlo 5,5 miljoen euro voor hem betaalde.

In de topschutterslijst staat Frigan ‘pas’ tiende. Maar filter je de strafschoppen eruit, dan komt hij plots gedeeld vierde te staan, samen met Dolberg en Raman. Twee keer mocht de aanvaller trappen, en twee keer miste hij.

De goede vorm leverde Frigan nog geen selectie op voor het Kroatisch nationale elftal. Landgenoot Luka Vuskovic kreeg die eer wel.

“Of ik een telefoontje had verwacht? Goh, er lopen bij ons veel goede jongens rond die in vorm zijn", blijft Frigan realistisch in De Gazet van Antwerpen. “Ik hoop er volgend jaar op het WK bij te zijn, maar het is aan mij om te bewijzen dat ik goed genoeg ben.”

Vanavond laatste wedstrijd?

Vanavond sluit Frigan zijn seizoen af met een wedstrijd tegen Standard, misschien zijn laatste. “Als kind droomde ik ervan om in één van de vijf grote competities uit te komen. Die droom is er nog steeds. We zien wel wat er deze zomer uit de bus komt. Ik heb nog een contract voor twee jaar en voel me hier op dit moment goed.”