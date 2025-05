Sportief directeur "opgelucht" dat hij weg is bij Standard: "Gelokt, maar het is er nooit gekomen"

Fergal Harkin heeft met gemengde gevoelens afscheid genomen van Standard. De Ierse sportief directeur, die drie jaar aan de slag was aan de boorden van de Maas, vertrok deze week geruisloos naar het Engelse Bolton. In een interview met Sudinfo blikt hij openhartig terug op zijn moeilijke passage bij

“Ik voelde zowel verdriet als opluchting", vertelt Harkin over zijn laatste week bij Standard, waarin de club met 0-0 gelijkspeelde tegen Dender. “Verdriet omdat ik enorm genoten heb van mijn tijd in België, en van de mensen die ik hier heb ontmoet. Maar tegelijk was ik ook opgelucht om aan iets nieuws te beginnen, want de omstandigheden bij Standard waren verre van ideaal.”

Volgens Harkin liep het mis vanaf het begin, toen de beloften die hem werden voorgespiegeld nooit waargemaakt werden. “Het project waarmee we gelokt werden - meer investeringen en groei van de club - is er nooit gekomen. Je kijkt dan terug en beseft: we hebben drie jaar lang keihard gewerkt in moeilijke omstandigheden, zonder het enorme potentieel van Standard te kunnen benutten.”

Toch kijkt Harkin niet enkel met bitterheid terug. “Het waren drie jaren vol lessen. Ik heb veel geleerd, zowel in goede als in moeilijke tijden. Vooral in moeilijke periodes zie je wie er echt achter je staat. Daar heb ik veel uit gehaald.”

Hij roemt de mensen met wie hij samenwerkte. “Goede collega’s die hun vak kennen, weten wat hun rol is en de juiste werkwijzen hanteren, dat is onmisbaar in zo’n context. Wanneer alles goed gaat, lijkt iedereen mee te zijn. Maar pas als het moeilijk wordt, zie je wie echt te vertrouwen is.”

Ondanks het moeilijke parcours houdt Harkin dus een dubbel gevoel over aan zijn Belgische avontuur. “Ik ben trots op de band die we opgebouwd hebben, maar betreur dat we nooit de middelen kregen om onze ambities waar te maken. Nu is het tijd om vooruit te kijken en met frisse energie aan mijn nieuw hoofdstuk bij Bolton te beginnen.”