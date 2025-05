Genk aast op JPL-revelatie: "Blijkbaar is er echt interesse in mij"

Na een sterk eerste seizoen op het hoogste niveau wekt Rafik Belghali (22) belangstelling uit binnen- en buitenland. De rechtsback van KV Mechelen staat op de radar van onder meer Hellas Verona, Toulouse en Augsburg, maar vooral Genk lijkt nu concreet werk te maken van zijn komst.

Belghali groeide na Nieuwjaar uit tot een vaste waarde bij Malinwa. “Als ik tegen Dender start, heb ik 25 basisplaatsen en 38 matchen dit seizoen", rekent hij voor in GvA. “Na mijn zware knieblessure voelt dit seizoen echt als mijn eerste in 1A.” Zijn prestaties bleven niet onopgemerkt, ook bij zijn ploegmaats niet, die hem samen met topschutter Benito Raman aanwezen als 'Kakker van het seizoen'.

De verdediger zelf staat open voor een stap hogerop. “Ik zie die berichten ook voorbijkomen en vraag dan aan mijn manager of dat klopt. Blijkbaar is er echt interesse", bevestigt hij. “Genk is natuurlijk een topclub in België. Ze spelen Europees, het is in dezelfde competitie én ik woon in Ham, dat is vlakbij.”

Een vertrek lijkt dus steeds waarschijnlijker. “Als ik vertrek, dan liefst voor een goed bedrag. Dan geef ik ook financieel iets terug aan de club. We zullen na het seizoen alles evalueren,” zegt Belghali, die nog een jaar onder contract ligt in Mechelen.

Toch is het niet uitgesloten dat KV Mechelen hem alsnog probeert te houden. “Ik denk dat de club me graag een nieuw contract wil voorstellen, maar daar is nog niets concreet over gezegd. Ik wacht voorlopig af", klinkt het afwachtend.

Met Genk als aantrekkelijke optie én meerdere buitenlandse gegadigden lijkt Belghali komende zomer een van de heetste dossiers op de Belgische transfermarkt te worden.