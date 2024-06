Anderlecht deelt leuk nieuws mee: 'contract tot 2027'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

RSC Anderlecht heeft een nieuwe speler uit de veelbelovende generatie van 2008 beloond. Gorak Ghale heeft zijn allereerste profcontract getekend en werd voorgesteld op de sociale media van de club.

Na het seizoen kiezen de clubs uit de Jupiler Pro League er vaak voor om hun meest getalenteerde jongeren een profcontract aan te bieden.

Bij Anderlecht wordt er vaak veel werk gemaakt van eigen jeugd, dat is ook iets waar de club erg trots op is. Met oog op volgende seizoen is dat niet anders.

Vandaag kondigde de Brusselse club aan dat een talent geboren in 2008 zijn eerste profcontract tekende. Het gaat om Gorak Ghale, een aanvallende middenvelder die ook als flankaanvaller of spits uit de voeten kan.

"Ik ben een speler die diepgang brengt met loopacties achter de verdediging. Ik kan scoren en assists geven. Mijn eerste doel is om een goed seizoen te hebben met de U18, veel spelen en indien mogelijk met de U23 meegaan", vertelde hij bij de club.