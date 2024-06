Dennis Praet moet vertrekken bij Leicester City: terugkeer naar België als nieuw avontuur?

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het zal een drukke transferperiode worden voor heel wat Belgen. Dennis Praet moet in ieder geval op zoek naar een nieuwe club.

Heel wat Belgen staat voor een drukke zomermercato. Denk maar aan Romelu Lukaku waar nog een oplossing voor gevonden moet worden, Kevin De Bruyne die in Saudi-Arabië flink in de gaten wordt gehouden en Orel Mangala waar nog niets rond zeker is.

Maar nu zal ook Dennis Praet naar een nieuwe club op zoek moeten gaan. Zijn contract bij Leicester City loopt af aan het einde van deze maand en zal niet verlengd worden.

Zijn club deelde via haar officiële kanalen mee dat Praet één van de drie spelers is die aan het einde van hun contract zijn en vertrekken. Marc Albrighton en Kelechi Iheanacho zijn de andere twee.

Praet verhuisde in augustus 2019 van Sampdoria naar Leicester City en maakte in totaal 107 optredens, waarin hij vijf keer scoorde. Hij gaf als middenvelder zeven assists.

Nu moet hij dus op zoek naar een nieuwe uitdaging. Afgelopen maand werd er al gemeld dat Anderlecht interesse heeft in Praet, die voor paars-wit al 182 wedstrijden speelde. Nu kan hij gratis worden opgepikt. Een kans om te grijpen voor Anderlecht, of misschien een andere Belgische club?