Eredivisie-club duwt door voor Chery, maar Antwerp wil hem graag houden

Door het mislopen van Europees voetbal staat Antwerp voor een drukke transferzomer. Wie blijft, wie vertrekt en welke coach zal neerstrijken op de Bosuil? Veel vragen, maar voorlopig weinig antwoorden bij de Antwerpse club.

Doordat het barrageduel werd verloren tegen Charleroi (1-2), mist Antwerp volgend seizoen Europees voetbal. Opnieuw een stevige tegenvaller, op zowel sportief als financieel vlak.

En dus moet er gekeken worden wie van de spelers volgend seizoen nog wel gewenst is. Antwerp zal de vinger op de knip willen houden en daarom mag onder meer Vincent Janssen vertrekken. The Great Old wil van diens zware contract af, maar Janssen voelt zich goed in Antwerpen.

Wat met Chery?

Daarnaast is er ook zeer concrete interesse in Tjaronn Chery. Chery was afgelopen seizoen een smaakmaker bij Antwerp, dat hem graag een contractverlenging laat tekenen. Maar Chery zou ook kunnen terugkeren naar de Eredivisie.

Zo blijft NEC Nijmegen doorduwen voor de komst van de 37-jarige. In Nijmegen ligt een contract klaar voor twee seizoenen. NEC deed ook al een bod van een half miljoen euro, maar dat is voor Antwerp (voorlopig) onvoldoende om hun sterspeler te laten vertrekken. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Naast NEC is ook Twente geïnteresseerd in Chery. Maar het zou toch het team uit Nijmegen zijn dat de beste kaarten heeft. NEC hoopt snel op duidelijkheid. Als het naast Chery grijpt, wil het snel de pijlen op andere targets richten.