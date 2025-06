Nieuw tijdperk voor Standard: overname rond, stevig bedrag van kapitaalsverhoging bekendgemaakt

Standard de Liège heeft een cruciale mijlpaal bereikt met de officiële afronding van de overname door Giacomo Angelini. Op 26 mei werd een strategische kapitaalverhoging van 28,7 miljoen euro gerealiseerd.

Daarmee heeft de club zich volledig bevrijd van de financiële lasten die verbonden waren aan de voormalige aandeelhouder A-CAP. Dit betekent niet alleen een financiële reset, maar ook een nieuwe start onder de leiding van Angelini, die zijn ambities duidelijk heeft uitgesproken.

De transactie werd formeel afgerond op 6 juni, toen het aandeelhouderspact werd ondertekend. Hiermee werd definitief bevestigd dat A-CAP geen aandeelhouder meer is van Standard en de Immobilière Standard de Liège.

Alle aandelen zijn nu in handen van Angelini via zijn recent opgerichte holdingvennootschap. Dit markeert het einde van een periode van onzekerheid en opent nieuwe perspectieven voor de club. Een van de belangrijkste elementen van deze overname is het herstel van het eigen vermogen van Standard.

Nieuw tijdperk voor Standard

Dankzij de kapitaalverhoging voldoet de club weer aan de regels inzake de leefbaarheid van clubs binnen het Belgische profvoetbal. Dit is een essentiële stap die Standard niet alleen financieel stabiliseert, maar ook ruimte biedt om sportieve ambities na te streven.

Volgens Angelini is de transactie meer dan een financiële operatie, het is een belofte voor de toekomst. Hij benadrukt de kansen die deze ontwikkeling biedt om Standard opnieuw competitief te maken, investeerders aan te trekken en duurzame groei te realiseren.

Met een hernieuwde financiële structuur en een heldere langetermijnvisie kan Standard zich nu volledig richten op sportieve successen en de versterking van de clubcultuur.