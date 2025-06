Thomas Meunier haalt verwoestend uit: "Fout van de voetbalbond"

Thomas Meunier is vanavond de aanvoerder van de Rode Duivels. In een interview houdt hij zich helemaal niet in over wat er de voorbije jaren allemaal gebeurde.

Thomas Meunier laat aan Het Nieuwsblad weten dat hij een fan was van Domenico Tedesco als bondscoach. “Ik hield wel van zijn moderne voetbalvisie, ja. Het was nieuw voor mij.” Een nationale ploeg wordt echter niet gerund als een club en dat liep onder Tedesco wel fout. Er is geen tijd om jonge spelers te laten ontwikkelen, er moet direct resultaat komen. Maar volgens Meunier kan je de Duitser niet alle schuld in de schoenen schuiven. Hij zal daarvoor gestuurd zijn door de Belgische voetbalbond, oordeelt Meunier. Tedesco besliste niet over selectie Hans Vanaken “Zijn keuze voor de jeugd was te radicaal. De voetbalbond heeft daar volgens mij een fout gemaakt. Ik denk namelijk niet dat Tedesco al die beslissingen alleen nam en dat hij er enigszins toe gedwongen werd om plaats te maken voor jonge gasten.” Meunier denkt dan ook dat het niet Tedesco was die besliste om Hans Vanaken niet op te roepen. “Dat denk ik niet, neen. Tedesco kent toch iets van voetbal? Ik kon niet begrijpen dat hij Hans er niet bij nam. Wie is er beter dan Hans?”