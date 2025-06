Raskin in de basis? Dit is de verwachte opstelling van de Rode Duivels tegen Noord-Macedonië

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het is D-day voor de Rode Duivels in Noord-Macedonië. Met welke spelers zal Rudi Garcia vanavond Noord-Macedonië bekampen?

Never change a winning team. Rudi Garcia zou kunnen kiezen om dit spreekwoord letterlijk toe te passen na de referentiematch tegen Oekraïne. Maar er zijn deze keer natuurlijk enkele jongens bij die toen afwezig waren: Youri Tielemans en Amadou Onana zullen allebei beschikbaar zijn. In Genk was de eerste geschorst, de tweede geblesseerd. De keuzes van Garcia zullen dus interessant zijn om te volgen.

Wat de doelman betreft, geen verrassing: in afwezigheid van Thibaut Courtois (die slechts één van de eerste vier wedstrijden onder Garcia speelde), zal Matz Sels, na een uitstekend seizoen in de Premier League, de netten verdedigen.

Er zou echter wel wat verandering kunnen komen in de verdediging, vooral door de blessure van Timothy Castagne. Het is vrij logisch dat Maxim De Cuyper, die het openingsdoelpunt maakte tegen de Oekraïners, hem aan de linkerkant zal vervangen. Aan de rechterkant zal Thomas Meunier starten, hij is door Rudi Garcia benoemd tot aanvoerder voor deze wedstrijd.

Meerdere vraagtekens

Zeno Debast zal naar alle waarschijnlijkheid terugkeren in het hart van de verdediging, hoewel hij bij Sporting ook steeds vaker op het middenveld speelde. Maar daar is de concurrentie moordend. Aan zijn zijde krijgt Arthur Theate vermoedelijk de kans om zijn eerste minuten onder Rudi Garcia te maken, aangezien hij tijdens de eerste bijeenkomst verstek moest laten gaan. Dit zou betekenen dat Wout Faes op de bank belandt.

Het middenveld is zonder twijfel het meest moeilijk te voorspellen. Voor welke profielen kiest de bondscoach? Amadou Onana zou kunnen terugkeren voor de verdediging, maar het lijkt moeilijk om Nicolas Raskin te negeren na de wedstrijd die hij tegen Oekraïne speelde. Als het trio wordt aangevuld met Kevin De Bruyne, betekent dit dat Youri Tielemans en Hans Vanaken op de bank zouden beginnen. Met de terugkeer van enkele sterkhouders en de vorm van bepaalde spelers beloven de keuzes lastig te worden.

De hiërarchie voorin lijkt dan weer wel vast te liggen: Jérémy Doku en Leandro Trossard zullen Romelu Lukaku van bruikbare ballen moeten voorzien. Of komt Rudi Garcia toch nog met één of meerdere verassingen?

Vermoedelijke opstelling Rode Duivels: Sels - Meunier, Debast, Theate, De Cuyper - Onana, Raskin, De Bruyne - Trossard, Lukaku, Doku